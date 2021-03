Inter, De Vrij: "Abbiamo sofferto molto ma siamo felici per il risultato. Merito di tutti"

vedi letture

Il difensore dell'Inter Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro l'Atalanta: "C'era tanta soddisfazione per il risultato contro una squadra fortissima che mette in difficoltà ogni squadra. Abbiamo sofferto molto ma siamo felici per il risultato".

Vincere questo tipo di partite è il salto di qualità che avete fatto?

"Penso sia quello. Abbiamo imparato a saper soffrire in alcune partite come queste, oppure contro il Parma quando eravamo sul 2-1. Fosse stato l'anno scorso avremmo avuto più difficoltà a tenere il risultato. Ora siamo più solidi, forti e uniti come squadra".

Quanto sono stati importanti i tuoi consigli a Skriniar?

"C'è un buon rapporto in squadra fra i difensori. Cerchiamo di aiutarci come loro aiutano me. Cresciamo tutti".

La fase difensiva.

"Ormai gioco da sei anni in Italia e ho imparato anche quest'aspetto del calcio difensivo. Ci dà soddisfazione in partite come queste non subire gol. Tutti ci danno una mano e diventa più facile per tutti".

Tutti danno una mano.

"Siamo molto uniti, più compatti di prima e forse subiamo di meno. Se prendiamo pochi gol è merito di tutta la squadra partendo dagli attaccanti".

Vi siete abbassati.

"Penso che sia anche la forza dell'Atalanta che gioca molto uomo contro uomo. Dopo l'1-0 ci siamo abbassati un po' di più perchè non riuscivamo più a tenere palla e così si abbassa tutta la squadra. Ci sta, può succedere. L'importante è essere solidi come siamo stati".