Inter, De Vrij: "Inzaghi ci ha dato tantissimo. Siamo forti e vogliamo continuare a crescere"

Il difensore dell'Inter, Stefan De Vrij, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus: "Non sono ancora stato nello spogliatoio per l'antidoping ma c'è grande felicità per la vittoria e per la prestazione. Siamo più forti e vogliamo continuare a crescere. Siamo una squadra fortissima, vogliamo continuare così. Inzaghi ci ha dato tantissimo, la base dopo lo scudetto con Conte c'era ma il mister è stato bravissimo, siamo imprevedibili, attacchiamo in tanti e c'è tanta libertà per tutti".

Pensate al Liverpool in Champions?

"Ancora è lontano, siamo contenti di aver passato il girone. Ora ci concentriamo sulle prossime partite ma poi faremo di tutto per passare il turno".