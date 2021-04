Inter, De Vrij: "Migliorati nel pragmatismo e nella diversa interpretazione delle partite"

Ai microfoni di InterTV, il difensore nerazzurro Stefan de Vrij ha parlato del successo odierno sul Cagliari, come riporta FcInterNews: "Non ci vogliamo fermare. Stiamo bene, siamo in forma e i risultati arrivano. Vogliamo continuare così. Il nono clean sheet? Siamo migliorati molto ultimamente in fase difensiva. È un lavoro che coinvolge tutti, ci siamo uniti ulteriormente come squadra. La capacità di gestire al meglio diverse situazioni di gioco? Penso che questo sia lo step decisivo che abbiamo fatto fin qui, riconoscendo le diverse partite. Non si può giocare sempre allo stesso modo, quindi occorre anche qualcos'altro, come abbiamo fatto oggi. Siamo migliorati nel pragmatismo".