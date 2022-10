Inter, Dimarco: "Siamo con Inzaghi. Stasera abbiamo dominato, hanno avuto due occasioni"

Il difensore dell'Inter Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Roma: "Dopo una partita così non è neanche facile fare delle dichiarazioni a caldo. Dobbiamo pensare a lavorare cercando di vincere le prossime partite che sono importanti".

Solo una questione di attenzione?

"Non lo so ma dobbiamo tornare a vincere perché una squadra come l'Inter non può perdere queste partite".

L'anno scorso difendevate più compatti in area. Ora c'è qualcosa che non torna sui palloni che arrivano in area?

"No. Quest'anno ci abbassiamo di più. L'anno scorso andavamo a pressare alto l'avversario".

Oggi prestazione positiva ma l'episodio incanala la partita verso una sconfitta.

"Stasera abbiamo creato tanto. Abbiamo sofferto poco. Quest'anno, ogni volta che vengono giù è incredibile ma prendiamo sempre gol. Stasera abbiamo dominato, non c'è stata partita per me. Hanno avuto due occasioni e hanno fatto due gol".

Mancini ha detto che loro erano più forti.

"Sono pareri personali".

Inzaghi?

"Noi siamo con lui. E' il nostro allenatore, dobbiamo lavorare con lui e pensare al Barcellona che sarà una partita difficile"