Inter, Dimarco: "Stasera voglio solo dire grazie ai tifosi e ai compagni per il supporto"

Attraverso i propri social, il laterale interista Federico Dimarco commenta il match pareggiato per 2-2 contro l’Atalanta. Un match che lo ha visto protagonista in negativo con il rigore sbagliato, ma che poi ha fatto esplodere nei suoi confronti un enorme affetto: “Stasera vorrei solo dire grazie ancora una volta ai tifosi e ai miei compagni per il supporto”, le parole del giocatore milanese.