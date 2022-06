Inter, domani nuovo incontro col Chelsea per Lukaku: i nerazzurri alzeranno l'offerta

vedi letture

Previsto per domani il secondo contatto tra Inter e Chelsea per il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro. Nella giornata di ieri il club italiano era arrivato a offrire 7 milioni per il prestito, con i Blues che domani potrebbero fare il prezzo. La volontà della società di viale della Liberazione è quella di alzare la posta, arrivando magari a 10-12 milioni di euro. A riportarlo è Sky Sport.