Inter, domenica il rompete le righe. Dal 4 al 9 dicembre a Malta, il 17 sfida al Betis in Spagna

Chi in ferie, chi al mondiale. Archiviata la prima parte di campionato, come tutte le società l'Inter vedrà dividersi i suoi giocatori durante la sosta. In sette - De Vrij, Dumfries, Lukaku, Brozovic, Correa, Onana e Lautaro - viaggiano verso Qatar 2022, tutti gli altri continueranno a lavorare alla Pinetina, almeno fino al 20 novembre. A quel punto, previsto un breve rompete le righe per poi ritrovarsi tutti insieme appassionatamente a Malta a inizio dicembre, dal 4 al 9: nell'isola, i nerazzurri affronteranno due amichevoli. Una il 7 del mese contro il Salisburgo, l'altra contro una formazione locale ancora non confermata. Al rientro sulla terraferma, nuovo giro di amichevoli: sabato 17 dicembre contro il Betis a Siviglia, unica partita ufficializzata dal club nerazzurro. Poi a cavallo di Natale si dovrebbero tenere il derby tutto Inzaghi con la Reggina, verosimilmente il 22, e il test match con il Sassuolo in vista della ripresa del campionato, il 28.