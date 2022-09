Inter, dopo il Barcellona verrà risolta l'alternanza Handanovic-Onana. Inzaghi sceglierà il titolare

vedi letture

L’alternanza tra i portieri, in casa Inter, è destinata a chiudersi in tempi brevi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Samir Handanovic giocherà contro la Roma e André Onana contro il Barcellona, ma successivamente verrà fatta una scelta definitiva. Alcuni giocatori avrebbero infatti palesato perplessità per la mancanza di un titolare fisso, ma le caratteristiche dei due impongono la necessità di fare riflessioni approfondite. Handanovic è il capitano, Onana il futuro dell’Inter, dunque la scelta non si preannuncia delle più semplici, anche pensando alle caratteristiche tecniche dei due estremi difensori.