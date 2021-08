Inter, dopo Lautaro si parlerà del rinnovo di Barella: porterà dei benefici anche al bilancio

Dopo il rinnovo di Lautaro Martinez, l'Inter si butterà anima e corpo sul prolungamento e adeguamento del contratto di Barella. All'epoca della firma gli era stato promesso un rinnovo nel caso in cui fosse diventato importante, gli sarebbe stato assicurato un riconoscimento in termine di ingaggio e ora è arrivato il momento. Peraltro, un nuovo accordo ridurrebbe la quota di ammortamento annuale con conseguenti benefidici per il bilancio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.