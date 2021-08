Inter, Dzeko ha accettato l'offerta nerazzurra: domani lo comunicherà alla Roma

La trattativa tra l’Inter e Edin Dzeko sembra ormai essere arrivata nella sua fase decisiva. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l’attaccante bosniaco ha accettato l’offerta per un biennale da parte dei nerazzurri e domani comunicherà ufficialmente al club della Capitale la propria volontà di andare via. I giallorossi, intanto, lavorano già per il sostituto: non si cerca un over 30, ma un titolare di livello.