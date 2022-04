Inter, Dzeko: "Sfida decisiva, ma non da Scudetto. Noi come loro vogliamo vincere"

A pochi minuti da Juventus-Inter, è l’attaccante Edin Dzeko a presentarsi ai microfoni di Inter TV per presentare la sfida: “Questa sfida è decisiva perché c'è una squadra importante che gioca contro un'altra squadra importante ed entrambe vogliono vincere. Chi dà tutto e chi sarà un pochino più fortunato può vincere la partita, ma non si parla di scudetto o altro".

Sette anni dopo di nuovo contro Chiellini. Come si aggira la difesa della Juventus?

"Sono passati sette anni già? Sono passati in fretta. Conosciamo la Juve e la Juve conosce l'Inter. Penso che non ci sono sorprese, ma due squadre che vogliono vincere le partite. La Juventus ha il vantaggio di giocare in casa con i suoi tifosi ma noi dobbiamo pensare a noi e ognuno di noi deve dare tutto per un grande risultato".

Cosa vi siete detti tu e Lautaro oggi?

"Nulla di particolare. Stiamo parlando tutti in squadra, ci sono momenti in cui qualcuno parla maggiormente con un altro, ci siamo parlati e ci siamo detti quello che dobbiamo fare oggi in campo ma dipende da tutti noi".