Inter e Juve, prospettive di mercato opposte in attesa dello scontro

Alle spalle del Milan capolista prosegue a corrente alternata la rincorsa di Inter e Juventus, con prospettive differenti tanto sul campo quanto sul mercato in vista del prossimo Derby d’Italia che schiarirà le idee anche rispetto alla lotta per il vertice della classifica.

Sul fronte Inter la situazione resta più che mai nebulosa nella sua chiarezza disarmante: non ci saranno investimenti, e senza mercato in uscita sarà impossibile programmare qualsiasi movimento sul fronte delle entrate. Un diktat societario che va di pari passo con le voci che si susseguono rispetto al futuro del pacchetto azionario del club nerazzurro, con quale Conte, assieme a Marotta ed Ausilio dovranno far fronte per rinsaldare lo spogliatoio ed un gruppo al quale sarà complicato aggiungere delle variazioni che possano completare la rosa.

D’altro canto c’è la Juventus, che dopo un iniziale giro d’orizzonte per profili di usato sicuro, specie in relazione alla linea avanzata, sta iniziando a gettare le basi per il futuro con investimento ad ampio raggio. La trattativa con il Genoa per Rovella si è conclusa positivamente ed ha dipinto di bianconero il destino del talento genoano, mentre lo scontro con il Sassuolo è stato propedeutico a gettare le basi per il futuro di Scamacca: l’attaccante di proprietà dei neroverdi è vicino ad essere inserito nella sfera di influenza dei campioni d’Italia. Senza contare il discorso relativo a Reynolds, con lo sprint sulla Roma con l’appoggio del Benevento che potrebbe diventare decisivo nelle prossime ore, e quello del baby Dabo, classe 2001 prelevato dal Nantes.

Discorsi di mercato, tra uno scenario bloccato ed un altro rivolto al futuro, con un punto in comune: tutte queste valutazioni saranno spazzate via dal campo, al calcio d’inizio di domenica sera.