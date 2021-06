Inter e Milan, nodo rinnovi ed esigenze comuni. Brozo piace al Barca

Esigenze comuni avvicinano le due squadre di Milano in questa fase esplorativa del calciomercato. La prima è quella legata ai rinnovi, con due pedina fondamentali dell’una e dell’altra squadra che vedranno il loro contratto esaurirsi al termine della stagione che sta per prendere il via. Da una parte il nodo è legato a Kessie, per il quale al momento la distanza tra domanda ed offerta di Maldini resta difficile da colmare. Oltre un milione separa il Milan dai 6 compresi di bonus che vorrebbe incassare il centrocampista ivoriano con il rinnovo. In casa Inter, che peraltro guarda con interesse alla situazione del milanista, le difficoltà arrivano sul fronte Brozovic: anche il croato ha il contratto in scadenza nel 2022 e diversi top club hanno manifestato la loro intenzione di accontentarlo economicamente: Barcellona e Paris Saint Germain su tutti. Inzaghi ha fatto presente che il croato rappresenta un’assoluta priorità e l’Inter farà di tutto per trattenerlo ed accontentarlo. Non sarà semplice. Nel frattempo per i nerazzurri proseguono le consultazioni per il dopo Hakimi: la cessione al Psg è solo da ratificare e poi sarà tempo di prendere contatti concreti con le possibili alternative vagliate per la sua sostituzione. Sarà questa la priorità in entrata del mercato nerazzurro.