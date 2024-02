TMW Inter e Milan, scetticismo sulla proposta di Sala dopo l'incontro per San Siro. Il punto

Questa mattina a Palazzo Marino è andato in scena un incontro tra il sindaco Giuseppe Sala ed i vertici di Milan e Inter. Al centro di tutto, l’ipotesi di ristrutturazione dello stadio di San Siro senza costringere le due squadre a giocare altrove per un paio di stagioni. Un’ipotesi, quella dei lavori senza trasloco, che ha guadagnato punti dopo la lettera di giovedì di WeBuild, la società di costruzioni convinta che il restyling della Scala del calcio sia possibile. Il summit è durato poco meno di mezz’ora, con Scaroni e Antonello che hanno lasciato il Comune senza rilasciare nessun commento.

Il punto dopo il summit tra il sindaco Sala, il Milan e l'Inter

Il sindaco Sala, come detto, ha dunque prospettato l’ipotesi di WeBuild legata alla ristrutturazione di San Siro. Secondo quanto raccolto da TMW, permane scetticismo sia da parte del Milan che da parte dell'Inter. Tra le varie motivazioni, il fatto che al momento non ci sia un vero progetto oltre ai tempi ormai troppi ristretti per proporre eventualmente un progetto ben strutturato che risponda alle loro necessità. In pratica, i due club sono in attesa di un progetto, una soluzione concreta, per la quale sempre secondo le stime dei diretti interessati ci vorranno almeno tre mesi. Il tema alla base resta la possibilità di poter giocare durante i lavori e soprattutto le condizioni (con quanto pubblico, ndr), oltre i timori di potenziali ritardi.

Cosa succede adesso?

Al momento, quindi, il Milan continua con la pista San Donato, mentre l'Inter sull'ipotesi Rozzano. Il club nerazzurro, inoltre, è rimasto scottato dal non essere stato coinvolto nella site visit svolta a San Siro da WeBuild, avvenuta circa due settimane fa e che ha invece visto la partecipazione del Milan. Una falsa partenza, la giudicano da Viale della Liberazione. Club e Comune non si sono dati nuovi appuntamenti al momento, per l’Inter resta centrale la scadenza del 30 aprile, quando terminerà l’esclusiva sull’area Cabassi a Rozzano, mentre il Milan è più avanti su San Donato. Si aspettano a questo punto le nuove mosse, che le società si augurano più concrete, di Sala, consapevole di giocarsi una partita importantissima a livello politico sullo stadio. Sullo sfondo rimangono la decisione del TAR circa il vincolo sul secondo anello - ma la sentenza potrebbe anche essere rinviata all’anno prossimo - le cerimonie di apertura e chiusura per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che si terranno a San Siro, nonché la potenziale assegnazione della finale di Champions per il 2026 o il 2027, che renderebbe intoccabile lo stadio, a meno di improbabili lavori lampo, fino a quella data.