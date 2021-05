Inter, entro la prossima settimana va chiuso l'accordo per ricevere i 250 milioni necessari

La Gazzetta dello Sport chiarisce ulteriori dettagli legati alla tempistica delle scadenze in casa Inter: entro la metà della settimana prossima andrà tassativamente chiuso l’accordo per far piovere sulla controllata Great Horizon 250 milioni. Sono due i fondi ancora in ballo, Bain Capital e Oaktree: messi in pancia quei soldi, il club ha intenzione di ridurre il costo del lavoro per la prossima stagione del 15%: dai 220 milioni di oggi si arriverà sotto i 190. Per farlo, in base alle richieste del mercato, servirà cedere, ma senza reinvestire alla stessa maniera. Il che ovviamente porterebbe il tecnico Conte a fare delle riflessioni di un certo tipo.