Inter, esercitata la clausola per D'Ambrosio. Ma la permanenza non è scontata: 3 club interessati

L'Inter ha esercitato nei giorni scorsi la clausola unilaterale per rinnovare di un anno il contratto di Danilo D'Ambrosio, la cui permanenza rimane però incerta. Come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il difensore può contare su una contro-clausola che prevede la possibilità di liberarsi di fronte ad un'offerta più vantaggiosa: Napoli, Roma e Fiorentina hanno manifestato interesse, ed è difficile pensare ad un rilancio dei nerazzurri in caso di offerte per l'ex Toro.