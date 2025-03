Inter-Feyenoord, arbitra lo slovacco Kruzliak. Occhio al giallo: cinque diffidati

È lo slovacco Ivan Kruzliak l’arbitro designato dalla UEFA per Inter-Feyenoord, in programma martedì alle 21 a San Siro per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Kruzliak sarà affiancato dai connazionali Branislav Hancko e Jan Pozor come assistenti, slovacco anche il quarto uomo Peter Kralović. Tedesca la squadra VAR: Christian Dingert e Benjamin Brand (AVAR).

Due precedenti, cinque diffidati. Bilancio equilibrato per i nerazzurri con il direttore di gara: nel 2014/2015 1-0 al Celtic in Europa League, nel 2022/2023 sconfitta per 2-0 col Bayern al Monaco nei gironi di Champions League. Attenzione al giallo: Asllani, Barella, Dumfries e Pavard sono in diffida e salterebbero l’andata dei quarti di finale in caso di ammonizione. In diffida anche Simone Inzaghi.

Domani le conferenze. Il tecnico nerazzurro parlerà domani alle 15 da Appiano Gentile in conferenza stampa. Alle 18,45 al Meazza l’incontro di Robin van Persie, tecnico degli olandesi, con la stampa. Potrete seguire come sempre entrambi gli appuntamenti in diretta testuale sulle pagine di TuttoMercatoWeb. La partita ripartirà dal 2-0 maturato al De Kuip all'andata: in caso di passaggio del turno, i nerazzurri potrebbero trovare il Bayern Monaco, che a sua volta ha superato 3-0 il Bayer Leverkusen nel primo confronto degli ottavi di finale.