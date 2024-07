TMW Inter, finalmente Josep Martinez. Oggi sarà a Milano, domattina le visite mediche

Il conto alla rovescia era iniziato già la scorsa settimana, anche se la data X non è ancora segnata con precisione sul calendario dell’Inter. I nerazzurri aspettano Josep Martinez, il portiere scelto per affiancare Yann Sommer e col passare del tempo prenderne anche il posto. Lo spagnolo - dopo la fumata bianca arrivata appunto negli scorsi giorni con gli accordi tra le parti - era atteso inizialmente a Milano nella giornata di martedì scorso col solito corollario di visite mediche e firma. Un iter che inizierà ufficialmente domani.

Oggi infatti Martinez arriverà a Milano e domattina sosterrà le visite mediche. L’affare col Genoa è definito in tutto e per tutto, per un'operazione complessiva da 15,5 milioni di euro bonus compresi. "La nostra è una squadra già forte e competitiva. Abbiamo già messo dentro due calciatori (Taremi e Zielinski, ndr), stiamo lavorando per definire un'altra operazione (Martinez dal Genoa, appunto), poi vediamo. Il calciomercato è fatto di opportunità però pensiamo già di essere forti e competitivi per cominciare una nuova stagione alla grande", le parole di Ausilio dal Gran Galà di apertura del calciomercato andato in scena lunedì sera a Rimini.