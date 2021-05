Inter, finita la festa si pensa ai tagli

Dopo l’appendice alla festa scudetto durata una settimana abbondante, in casa Inter è già tempo di riprendere contatto con la realtà. E purtroppo per i colori nerazzurri le notizie abbandonano almeno parzialmente l’euforia legata al contorno della cavalcata vincente legata al campionato in corso, e si rivolgono invece alla gestione dei problemi economici che stanno facendo da corollario alla stagione trionfale vissuta sul campo. Come da copione la settimana ha preso il via con un colloquio, ovvero quello del Presidente Steven Zhang ai giocatori della rosa tenutosi ad Appiano Gentile. Nell’occasione il Presidente dei nerazzurri ha da un lato rinnovato la volontà di perseguire una linea di continuità con la gestione sportiva che ha portato in dote il diciannovesimo titolo della storia nerazzurra, ma dall’altro anche avanzato la richiesta di rinunciare a due mensilità per allentare la morsa della crisi che sta attanagliando gran parte dei top club a livello continentale, Inter evidentemente compresa. Una chiamata alla responsabilità in cui i giocatori saranno liberi di prendere singolarmente la decisione che riterranno opportuna. Un’alternativa plausibile potrebbe essere legata alla possibilità di spalmare le mensilità di cui sopra nelle stagioni a venire. Poi sarà la volta di incontrare Antonio Conte, il vero artefice dei successi nerazzurri, e l’elemento chiave per poter dare continuità al progetto. Facendosi andare bene anche qualche rinuncia imprevista.