Inter, fra il rinnovo di Handanovic e l'idea Musso. L'argentino dell'Udinese però costa troppo

L'Inter si interroga sul futuro della porta. Samir Handanovic spera di prolungare l'accordo in scadenza nel 2022 almeno per un'altra stagione, così potrebbe raggiungere e superare le 473 presenze di Zenga, il portiere nerazzurro più presente di sempre. Il club, però, si starebbe nel frattempo guardando attorno in cerca di un valido sostituto. Tra i nomi c'è anche quello di Juan Musso, per il quale l'Udinese non chiede meno di 30 milioni. Troppi, probabilmente, per il club interista. A riportare la notizia è TuttoUdinese.it.