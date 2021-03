tmw Inter, a metà aprile arriva Zhang: da Lautaro a Bastoni, via libera ai rinnovi

L’Inter programma il futuro. Metà aprile arriverà in Italia Steven Zhang. Sarà l’occasione per annunciare i rinnovi di D’Ambrosio, Lautaro Martinez, Bastoni, De Vrij, Agoumé e Samir Handanovic. Accordi raggiunti ma dettagli da limare alla presenza di Zhang per poi depositare e ufficializzare le operazioni. Inter al lavoro per il futuro e nel futuro ci sarà Ionut Radu, pronto a dire la sua nelle prossime partite se Handanovic non dovesse recuperare e considerato dai nerazzurri per le prossime stagioni. Tra rinnovi e strategie del domani, Zhang progetta l’Inter che verrà...