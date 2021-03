Inter, Gagliardini: "Normale pensare allo scudetto. Conte fa sentire tutti importanti"

vedi letture

Il centrocampista dell'Inter, Roberto Gagliardini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l'Atalanta e in vista della gara contro il Torino di domenica: "Stiamo facendo bene e c'è entusiasmo. Nel girone di ritorno abbiamo incontrato avversari forti e ottenuto risultati importanti. Dobbiamo continuare così e pensare a una partita alla volta, perché mancano ancora dodici gare e la strada è lunga. Pensare allo scudetto è normale, dipende tutto da noi: dobbiamo andare avanti sempre con la stessa fame. Abbiamo sei punti di vantaggio sulla seconda e dobbiamo mettere in campo sempre la stessa determinazione. Nessuna squadra ci ha mai messo in grossa difficoltà, dobbiamo pensare a noi stessi. Il Milan sta facendo molto bene e la Juventus è sempre la candidata principale per la vittoria dello scudetto, visto che ha vinto gli ultimi nove. Poi non ci dobbiamo dimenticare di Roma, Napoli e Atalanta".

Com'è il suo rapporto con Conte?

"Tutti conoscono le caratteristiche del mister: ha fame, carisma e trasmette a tutti i suoi giocatori una grande carica, facendo sentire tutti importanti. Abbiamo compiti ben precisi quando andiamo in campo e sappiamo cosa dobbiamo fare. Abbiamo un unico obiettivo comune. La squadra si allena sempre al massimo e tutti devono farsi trovare pronti".