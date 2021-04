Inter, Gagliardini: "Per Godin e Nainggolan sarà una partita come le altre"

Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, prima del match contro il Cagliari ha parlato ai microfoni di Dazn degli ex Nainggolan e Godin: "Penso sia, per loro, una partita come le altre. Mi fa piacere incontrarli, ma in campo ci daremo battaglia".