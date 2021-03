Inter, il desiderio di Skriniar: "Vorrei vincere un trofeo di squadra, i tifosi ci sono vicini"

Intervistato da Pravda, il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato dei trofei individuali che ha vinto: "Certo, sono contento di averli vinti, ma vorrei anche avere qualche successo di squadra, con l'Inter ma anche con la Nazionale. Sarei contento di iniziare bene qualificazioni per il Campionato del Mondo 2022 e a giugno fare bene agli Europei. Non ho ancora un trofeo di squadra, vorrei finalmente vincerne uno. L'Inter non vince nulla da dieci anni, quindi c'è una certa atmosfera. Ci aiuterebbe se le persone potessero venire allo stadio, fossero con noi. Ma abbiamo sperimentato che prima della partita con la Juventus o prima del derby con il Milan, ci hanno accolto in diecimila davanti allo stadio. I tifosi sono incredibilmente vicini alla squadra, sono appassionati".