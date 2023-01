Inter, il futuro di Inzaghi legato alla Champions: senza qualificazione sarà addio

Il futuro della panchina di Simone Inzaghi è legato a doppio filo con la qualificazione alla prossima Champions League. Senza una classifica da primi quattro posti, nemmeno la Supercoppa Italiana e un eventuale successo in Coppa Italia, salverebbero il posto all'attuale allenatore. Certo, c'è la Champions da giocare contro il Porto, ma anche gli eventuali quarti di finale non darebbero quella liquidità necessaria per tenere in piedi il progetto sportivo. Champions o addio, in soldoni. Con Inzaghi chiamato a interrompere la fastidiosa altalena che sta colpendo la squadra interista. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.