Inter, il ko di Taremi può cambiare piani: caccia alla quinta punta? C'è una pista romantica

vedi letture

Mehdi Taremi ha subito un infortunio muscolare, Marko Arnautovic è reduce da due importanti guai muscolari al bicipite femorale, Joaquin Correa resta in uscita e allora l'Inter potrebbe tornare a dragare il mercato per l'attacco. Ovviamente non per una prima scelta, essendoci gli inamovibili Lautaro Martinez e Marcus Thuram, più per l'appunto Taremi e Arnautovic. Ma il club nerazzurro, specie dopo il k.o. del centravanti iraniano, starebbe pensando all'inserimento in organico di una quinta punta. E potrebbe esserci un ricordo: Federico Bonazzoli, cresciuto proprio all'Inter, tornato alla Salernitana dopo il mancato riscatto dell'Hellas Verona e ora sul mercato.

Bonazzoli possiede gli anni nel settore giovanile per essere inserito in lista Uefa regalando a Inzaghi un posto in più rispetto a quelli previsti (lo stesso vale per Andrea Pinamonti che però di milioni ne prende 2.4 a stagione...). Infine - il che non guasta - è assistito da Tullio Tinti procuratore di Inzaghi e di tanti altri giocatori all’Inter, con cui i rapporti sono buonissimi. L’agente, tra l’altro, aveva già offerto Bonazzoli un’estate fa a Marotta. Allora l’Inter decise di restare così in attacco, mentre adesso potrebbe cambiare i piani. A riportarlo è Tuttosport.

Ieri Sky Sport ha fatto sapere che Bonazzoli è vicino alla Cremonese, in Serie B, ma è chiaro che se dovesse davvero arrivare l'Inter tutto potrebbe cambiare, anche alla luce delle dichiarazioni del suo procuratore risalenti a un anno fa: "Tornare all’Inter sarebbe il suo sogno, io ne sarei molto felice perché è un talento e perché è cresciuto lì: sarebbe una cosa bella per il calcio italiano".