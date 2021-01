Inter, il Leicester si sfila dalla corsa a Eriksen. L'alto ingaggio ha spaventato il club inglese

Il Leicester si sfila dalla corsa per Christian Eriksen dell'Inter. Il club inglese infatti, come riferisce il Telegraph, aveva chiesto al club nerazzurro il prestito del giocatore, ma appena saputo il costo dello stipendio del danese – 300mila sterline a settimana – ha deciso di fare marcia indietro vista anche la riluttanza del club meneghino di coprirne gran parte. Inoltre l'Inter preferirebbe cedere a titolo definitivo il classe '92 anziché darlo in prestito per poi ritrovarselo fra sei mesi di nuovo in rosa.