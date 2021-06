Inter, il punto sulle cessioni a sinistra: Dimarco può essere sacrificato, Perisic vuole rimanere

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna fa il punto della situazione anche sulle possibili partenze in casa Inter. Uno degli indiziati maggiori è Federico Dimarco, unico vero esterno sinistro in rosa, che però potrebbe essere utilizzato per fare cassa. Perisic ha l'ultimo anno di contratto a 4,7 milioni di euro netti ed il club vorrebbe cederlo, ma lui intende restare e liberarsi nel giugno 2022 a parametro zero.