Inter, il sacrificio eccellente può essere Bastoni? In passato già rifiutati 60 milioni dal City

vedi letture

Alessandro Bastoni può essere il sacrificato eccellente del mercato dell'Inter? Non è un mistero che, scudetto o meno, in estate i nerazzurri puntino a un bilancio in attivo. Secondo gazzetta.it, è da monitorare la situazione del difensore italiano, che la società non vorrebbe cedere, ma è uno dei giocatori più richiesti sul mercato. In particolare, l'Inter avrebbe già rifiutato in passato un'offerta da 60 milioni di euro formulata dal Manchester City di Guardiola, che potrebbe tornare alla carica per il giovane centrale italiano. Alzando la posta, renderebbe molto difficile a Marotta e Ausilio dire ancora di no.