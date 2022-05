Inter, il sì di Dybala è sempre più vicino: patto per aspettare Sanchez, poi il via libera

vedi letture

"La speranza è che possa giocare da noi". Così, ieri, Beppe Marotta è uscito allo scoperto sul futuro di Paulo Dybala, attaccante argentino corteggiato dall'Inter dopo l'addio a parametro zero con la Juventus. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il sì della Joya sarebbe sempre più vicino: sul tavolo, un contratto pluriennale (3 o 4 anni) da sei milioni di euro a stagione più bonus. E un patto: per sbloccare definitivamente la trattativa, l'Inter deve attendere la cessione di Alexis Sanchez. In tempi recenti, il Siviglia si è interessato al cileno, che sarebbe in questi giorni proprio in Spagna: l'incastro può essere dietro l'angolo. Alla finestra, la Roma di Mourinho, sempre interessata a Dybala.