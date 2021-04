Inter, il sogno è Thiago Almada. Può lasciare il Velez per una cifra vicina ai 20 milioni

Il sogno per il prossimo mercato dell'Inter, secondo la Gazzetta dello Sport, si chiama Thiago Almada. Centrocampista offensivo e stella classe 2001 del Velez Sarsfield, il suo contratto col club argentino scadrà nel 2023 e questo potrebbe aiutare i dirigenti nerazzurri a strappare un prezzo favorevole. Anche se difficilmente si scenderà al di sotto dei 20 milioni di euro, anche vista la folta concorrenza europea. Per il momento l'Inter è alla finestra, ma in dirigenza sembrano tutti convinti delle sue qualità e se i conti lo permetteranno la società proverà a fare uno sforzo per il suo cartellino.