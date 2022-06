Inter, in mediana crescono le quotazioni di Schouten: il Bologna parte da una base di 15 milioni

L'Inter, al netto dei ragionamenti su Paulo Dybala e Romelu Lukaku, continua a lavorare senza sosta al centrocampo del prossimo anno. Posto il trio titolare Barella-Brozovic-Calhanoglu, l'intenzione di Marotta e Ausilio è quella di regalare a simone Inzaghi delle riserve all'altezza, pronte all'uso in ogni occasione. E il nodo principale resta ancora quello della sostituzione di Marcelo Brozovic.

Spunta il nome di Schouten

I nerazzurri continuano a tenere vivo il nome di Asllani dell'Empoli, ma secondo la Gazzetta dello Sport nelle ultime ore sono cresciute le quotazioni di Jerdy Schouten: il mediano del Bologna, dopo una prima parte ai box per infortunio, si è conquistato titoli e riflettori con un finale di stagione in crescendo che lo ha portato anche alla convocazione con la sua Olanda. Il Bologna non vuol privarsene, ma la prossima settimana arriverà in Italia il suo agente e qualcosa potrebbe muoversi. La valutazione sembra rasentare i 15 milioni di euro, cifra che però l'Inter potrebbe abbassare con l'inserimento di qualche giovane come Satriano o Sebastiano Esposito. E attenzione pure all'eventualità Andrea Pinamonti nel caso in cui Arnautovic dovesse salutare il Dall'Ara.