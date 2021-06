Inter, in settimana incontro con l'agente di Hakimi: il punto sulle offerte di Chelsea e PSG

Questa settimana, spiega il Corriere dello Sport, arriverà a Milano l'agente di Lautaro Martinez e soprattutto Achraf Hakimi. Nell'incontro con l'Inter sarà presentata l'ultima offerta del PSG per l'esterno marocchino, offerta che Ausilio e Marotta si augurano arrivi a 70 milioni di euro. In corsa, seppur indietro, resta anche il Chelsea che però non ha ancora l'accordo diretto col giocatore. In questo caso l'Inter spera di poter arrivare ad una proposta finale da 55 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso.