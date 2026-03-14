Inter in silenzio stampa dopo gli errori arbitrali con l'Atalanta: cosa è successo a San Siro

Amarezza e polemiche in casa Inter dopo l'1-1 odierno contro l'Atalanta. Da una parte un risultato che rischia di riaprire concretamente il campionato in caso di successo del Milan sulla Lazio nel match di domani sera, dall'altra le polemiche per un arbitraggio che a detta dei nerazzurri non è stato all'altezza.

Al centro delle polemiche dell'Inter ci sono due decisioni precise da parte di Manganiello: la prima quella riguardante il gol dell'Atalanta, con la leggera spinta di Kamaldeen Sulemana su Denzel Dumfries prima della rete di Krstovic. La seconda per il tocco di Scalvini su Davide Frattesi nell'area di rigore atalantina, col direttore di gara che ha lasciato correre.

Il tecnico Chivu, i giocatori e i dirigenti al fischio finale si sono rinchiusi nello spogliatoio sia per analizzare i motivi dell'inciampo sia per studiare una direzione da prendere mediaticamente. E se le questioni di campo saranno meglio analizzate da domani alla Pinetina, quelle riguardanti i temi arbitrali non potevano attendere. E così la scelta, comunque discutibile. Nessuna parola, né con le televisioni né in conferenza stampa, in segno di disappunto. Una protesta silenziosa che fa comunque particolare rumore, in un momento in cui il tema arbitrale è al centro del dibattito pubblico.