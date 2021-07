Inter, indizio social di Hakimi. Su Twitter un aereo pronto al decollo: destinazione PSG

Emoticon di un aereo che decolla su Twitter e indizio social sul suo arrivo a Parigi per le visite mediche con il Paris Saint Germain. Achraf Hakimi è pronto a sbarcare in Francia per svolgere i test con quella che sarà la sua nuova squadra, con il marocchino che lascerà l'Inter dopo appena una stagione.