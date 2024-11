Inter, Inzaghi: "C'è soddisfazione, gara non facile. Tornare in finale è un obiettivo"

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Champions League contro il Lipsia vinto per 1-0: "C'è soddisfazione, sapevamo l'importanza della gara di stasera. Giocavamo contro una squadra di valore, che fino a domenica aveva la miglior difesa della Bundesliga. Abbiamo fatto un'ottima partita, siamo sempre stati in equilibrio e con loro non è facile. Peccato non aver fatto il secondo gol, ma la squadra ha sofferto relativamente poco".

Il primo pensiero guardando la classifica?

"C'è chiaramente soddisfazione, ma per arrivare tra le prime 8 serve ancora un passettino. Abbiamo fatto un ottimo percorso, 4 vittorie consecutive e 5 gare senza prendere gol. Temevo la gara di stasera, ma la squadra è matura e sapeva di non farsi condizionare dagli 0 punti del Lipsia".

Siete maturi per tornare in finale?

"E' l'obiettivo di tutte le squadre, a maggior ragione per me che alleno l'Inter. C'è tanta concorrenza e non è facile giocare ogni 2 giorni e mezzo. Ho la fortuna di avere questi ragazzi che sono abituati, c'è grande disponibilità da parte di tutti".

Potevate fare meglio negli ultimi 30 metri?

"Sono d'accordo. C'è stata l'occasione di Dumfries ad inizio ripresa, che probabilmente avrebbe indirizzato la partita in un altro modo, e il gol di Mkhitaryan mi sembrava regolare. L'avversario era di valore, Openda è forte per non parlare di Sesko e Nusa. Ha però trovato un'Inter che è stata in partita come piace a me. Sapevamo di come venire a capo di una partita tutt'altro che semplice".

Come mai il calo nel finale?

"Non avendo fatto il secondo gol, negli ultimi 20 minuti ci siamo un po' abbassati. La squadra però è stata brava, giocando ogni 3 giorni bisogna far giocare più giocatori possibili. Abbiamo strumenti per capire chi sta meglio. Stasera abbiamo avuto un problemino con Pavard, speriamo che torni presto".

Cosa sono questi strumenti?

"Strumenti che ti dicono come i ragazzi hanno recuperato. Chi ha avuto la partita viene monitorato, al di là dell'occhio dell'allenatore. Delle volte li utilizziamo e ho uno staff che mi aiuta tanto".