Inter, Inzaghi: "Dobbiamo restare concentrati anche quando dormiamo. Frattesi recuperato"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro la Salernitana: "I ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo approcciato la gara nel migliore dei modi. La Salernitana aveva creato problemi a tantissime squadre, continuiamo nel nostro percorso che sarà molto lungo. Ero abbastanza sereno, la squadra aveva recuperato bene. Ho fatto tre cambi rispetto a sabato, avrei potuto farne di più, ma i ragazzi erano recuperati e focalizzati sulla partita".

Con questa vittoria avete mandato un messaggio al campionato?

"Sicurezza nel calcio non c'è mai, dobbiamo restare concentrati anche quando dormiamo. Da giocatore ho vinto uno scudetto che sembrava perso".

Quest'anno riuscite ad essere pericoli su entrambe le fasce

"Sì, è vero, ci stanno aiutando tanto i nostri braccetti. La squadra ora è più matura e occupa bene il campo restando in equilibrio. La squadra ha giocato benissimo, siamo contenti di questa partita che era molto importante, soprattutto perché è arrivata prima di un ottavo di Champions League. Guardiamo solo alla partita successiva. Il nostro obiettivo è quello di arrivare in fondo a tutte le competizioni. In A mancano ancora 14 partite, dobbiamo continuare così sapendo che ci sono due squadre che non molleranno mai. Dobbiamo mantenere altissima la concentrazione, siamo arrivati al 16 febbraio giocando ogni 4-5 giorni, ora cambierà tutto con un mese molto impegnativo".

L'Atletico Madrid oggi non è più quello di un tempo. Come si batte la squadra di Simeone?

"Grandissima squadra con un grandissimo allenatore. Il Cholo è un amico, nelle ultime 2 partite i risultati non hanno rispecchiato le qualità dell'Atletico. Lo affronteremo nel migliore dei modi con le nostre caratteristiche, cercheremo di preparare la gara nel migliore dei modi".

Come sta Frattesi?

"È recuperato, ieri ha fatto la prima seduta in gruppo. Ho preferito rimandare il suo ritorno in campo, anche perché a fine primo tempo eravamo già sul 3-0. È pienamente recuperato per la sfida con l'Atletico Madrid".