Adesso è davvero finita: Summerville ha detto sì all'Al Hilal, niente da fare per la Roma

Crysencio Summerville ha detto sì all'Al Hilal: Roma beffata, al West Ham andranno circa 64,5 milioni di euro più 11,7 di bonus.

Questa volta per la Roma è davvero finita: Crysencio Summerville ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal e proseguire la sua carriera in Arabia Saudita, lontano dal calcio europeo e dai palcoscenici più prestigiosi. Gasperini ci aveva provato in tutti i modi, anche chiamando personalmente l'olandese, ma né lui, né i Friedkin, che avevano avuto contatti con il West Ham, hanno fatto cambiare idea all'esterno offensivo.

Roma beffata, ma che proposta dell'Al Hilal

Adesso mancano solo le visite mediche per far sì che l'operazione sia a tutti gli effetti conclusa. Il West Ham incasserà circa 64,5 milioni di euro più 11,7 di bonus, una cifra monstre che gli inglesi non hanno esitato ad avallare. Nelle prossime ore verranno ultimati i dettagli, dopodiché ci sarà l'annuncio da parte della squadra allenata da Simone Inzaghi, che nel frattempo si gode l'ennesimo acquisto di livello da parte del suo club.