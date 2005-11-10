Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Adesso è davvero finita: Summerville ha detto sì all'Al Hilal, niente da fare per la Roma

Adesso è davvero finita: Summerville ha detto sì all'Al Hilal, niente da fare per la Roma TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
autore
Alessio Del Lungo
ieri alle 20:27Serie A
Crysencio Summerville ha detto sì all'Al Hilal: Roma beffata, al West Ham andranno circa 64,5 milioni di euro più 11,7 di bonus.

Questa volta per la Roma è davvero finita: Crysencio Summerville ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal e proseguire la sua carriera in Arabia Saudita, lontano dal calcio europeo e dai palcoscenici più prestigiosi. Gasperini ci aveva provato in tutti i modi, anche chiamando personalmente l'olandese, ma né lui, né i Friedkin, che avevano avuto contatti con il West Ham, hanno fatto cambiare idea all'esterno offensivo.

Roma beffata, ma che proposta dell'Al Hilal

Adesso mancano solo le visite mediche per far sì che l'operazione sia a tutti gli effetti conclusa. Il West Ham incasserà circa 64,5 milioni di euro più 11,7 di bonus, una cifra monstre che gli inglesi non hanno esitato ad avallare. Nelle prossime ore verranno ultimati i dettagli, dopodiché ci sarà l'annuncio da parte della squadra allenata da Simone Inzaghi, che nel frattempo si gode l'ennesimo acquisto di livello da parte del suo club.

Solo con TIMVISION hai DAZN e Prime in promo a soli 19,99€ per i primi 3 mesi. Attiva ora online!
Articoli correlati
Roma, addio Summerville. Ha già sostenuto le visite in Arabia: sfumano anche Garnacho... Roma, addio Summerville. Ha già sostenuto le visite in Arabia: sfumano anche Garnacho e Schjelderup
Retroscena Summerville: prima della beffa alla Roma, l'Al-Hilal aveva tentato Raphinha... Retroscena Summerville: prima della beffa alla Roma, l'Al-Hilal aveva tentato Raphinha
Summerville ha già svolto le visite mediche: nelle prossime ore si unirà all'Al Hilal... Summerville ha già svolto le visite mediche: nelle prossime ore si unirà all'Al Hilal
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 luglio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 luglio
Padovano: "Juve, tra Dibu e Vicario prenderei il secondo. Perché non Osimhen?" Padovano: "Juve, tra Dibu e Vicario prenderei il secondo. Perché non Osimhen?"
Il Genoa guarda in Arabia Saudita per la fascia: piace Mario Mitaj Il Genoa guarda in Arabia Saudita per la fascia: piace Mario Mitaj
Il Wolverhampton gli nega la Fiorentina, Arokodare si siede in campo: seduta annullata... Il Wolverhampton gli nega la Fiorentina, Arokodare si siede in campo: seduta annullata
Juventus, Spalletti si sfoga: "Cambiate passo. Io resterò, ma molti di voi andranno... Juventus, Spalletti si sfoga: "Cambiate passo. Io resterò, ma molti di voi andranno via"
Milan, dopo Comotto tocca a Camarda: domani il rinnovo del giovane attaccante Milan, dopo Comotto tocca a Camarda: domani il rinnovo del giovane attaccante
Fiorentina, Grosso: "Abbiamo grossi margini. Mercato? Alcune posizioni sono scoperte"... Fiorentina, Grosso: "Abbiamo grossi margini. Mercato? Alcune posizioni sono scoperte"
De Silvestri: “Orsolini? Fenucci ha detto che sono vicini… Con Tedesco nuovo Bologna"... De Silvestri: “Orsolini? Fenucci ha detto che sono vicini… Con Tedesco nuovo Bologna"
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Guardiola è davvero la soluzione per l'Italia? Le spese pazze della Premier e il populismo: quando noi strapagavamo Mendieta…
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, addio Summerville. Ha già sostenuto le visite in Arabia: sfumano anche Garnacho e Schjelderup
Immagine top news n.1 Malagò aspetta Guardiola, ma non è oggi il giorno dell’annuncio. Mancini: “Nessun contatto"
Immagine top news n.2 Napoli, male la prima: Arezzo ancora bestia nera. A segno Politano, Lucca va ko
Immagine top news n.3 Malagò: "Con Mancini coppia affiatata. Domani annuncio il ct? Non penso"
Immagine top news n.4 Summerville ha già svolto le visite mediche: nelle prossime ore si unirà all'Al Hilal
Immagine top news n.5 Venezia, ecco il colpo Akor Adams: l'annuncio e i dettagli del contratto
Immagine top news n.6 Milan, parla Gila: "Allegri mi voleva? Sì, una stronz... negarlo. Amorim mi ha convinto"
Immagine top news n.7 Malagò: "Entro il 31 luglio presenteremo alla UEFA un dossier sugli stadi per Euro 2032"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Como su Kean: il miglior italiano acquistabile per la Champions e non solo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarà un passaggio di consegne, comunque vada: Spagna-Argentina, Yamal-Messi. 19 anni dopo il bagnetto
Immagine news podcast n.2 Spence è l'obiettivo numero uno dell'Inter: sarà buona la terza? Servono 30 milioni
Immagine news podcast n.3 Uno scippo tira l'altro: Pellegrini dopo Celik? Massara e la sua vendetta nei confronti della Roma
Immagine news podcast n.4 Celik alla Juve, ecco com'è andata: il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Atalanta, Fabrizio Ferrari: "A Sarri servirà del tempo e non so se..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Sabatini: "Milan, Amorim può essere scommessa vincente. Leao va coccolato"
Immagine news Altre Notizie n.3 Lazio, Lo Monaco: "Prigioniera di Lotito. Tifosi meriterebbero qualcosa di più"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 luglio
Immagine news Serie A n.2 Padovano: "Juve, tra Dibu e Vicario prenderei il secondo. Perché non Osimhen?"
Immagine news Serie A n.3 Il Genoa guarda in Arabia Saudita per la fascia: piace Mario Mitaj
Immagine news Serie A n.4 Il Wolverhampton gli nega la Fiorentina, Arokodare si siede in campo: seduta annullata
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Spalletti si sfoga: "Cambiate passo. Io resterò, ma molti di voi andranno via"
Immagine news Serie A n.6 Milan, dopo Comotto tocca a Camarda: domani il rinnovo del giovane attaccante
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Anche la Juve Stabia scende in campo per la prima amichevole: 18-0 alla Pollese
Immagine news Serie B n.2 Inzaghi: "Chi arriva al Palermo deve sposare questa maglia come quella della vita"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Vanacore firma e si aggrega al ritiro
Immagine news Serie B n.4 Arezzo, Bucchi: "Amichevole che ci dà fiducia. Il Napoli? Ha un allenatore top per fare bene"
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Cioffi: "La B campionato prestigioso, col Mantova sarà una sfida complessa"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Catellani e Galloppa in coro: "Col Benevento avvio impegnativo, ma siamo ambiziosi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Simonelli firma contratto pro e carica l'AlbinoLeffe: "Faremo di tutto per centrare i playoff"
Immagine news Serie C n.2 Antonazzo soddisfatto: "Oggi anche calciatori di spessore scelgono di venire al Giugliano"
Immagine news Serie C n.3 Simonelli firma il suo primo contratto pro. Si è legato all'AlbinoLeffe fino al 2029
Immagine news Serie C n.4 Cangi e il salary cap: "Per noi della Pianese è ininfluente. Forse dà più problemi alle big"
Immagine news Serie C n.5 Il Vicenza saluta Romio: passa in prestito secco all'Arzignano Valchiampo
Immagine news Serie C n.6 Colpo di spessore in difesa per la Pergolettese. C'è l'accordo con l'ex Catania Silvestri
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Spagna-Argentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Spagna-Argentina, chi conquisterà la Coppa del Mondo 2026?
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inghilterra-Argentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Como 1907 non si ferma più: dalla Spagna arriva la svedese Freja Siri
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Gallo rinnova fino al 2028 e va in prestito al Tolosa
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, il calendario 2026-27: la Roma inizia da Sassuolo, l’Inter ospita la Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.4 Malagò: "Nel 2033 sarebbe bello portare in Italia gli Europei femminili"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, colpo in attacco: arriva Ginevra Moretti dalla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, visite mediche per la giapponese Remina Chiba
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3il 22 luglio del 2025 ci lasciava Pin, Celeste sempre con noi Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Guardiola il salvatore, Infantino l’alleato: siamo messi così
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 23 luglio 1966, il Portogallo vendica l'Italia ai Mondiali inglesi: poker di Eusebio
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto Mattia Liberali al Como
Newsticker
19/07 Spagna-Argentina 1-0 ai supplementari: la Roja conquista il Mondiale
19/07 Questa sera per la finale del mondiale è attesa un’audience tv di due miliardi di spettatori
19/07 Spagna-Argentina, finalissima tra due economie in crescita
19/07 «È stato un mondiale epocale, il calcio non sarà più lo stesso»
18/07 Inghilterra-Francia 6-4, spettacolo a Miami: Saka trascina i Tre Leoni, Mbappé entra nella storia