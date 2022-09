Inter, Inzaghi nel mirino della critica. Ma il club gli riconosce le attenuanti e gli fa scudo

Sono ore delicatissime in casa Inter, incappata oggi nella terza sconfitta in campionato su sette partite. Come contro la Lazio e nel derby, i nerazzurri cadono dopo essere passati in svantaggio e si preparano dunque a vivere una pessima sosta. Come riportato da Tuttosport, tuttavia, il club è intenzionato a fare scudo a Simone Inzaghi. Gli errori ci sono stati, soprattutto quelli relativi alle sostituzioni, ma la fiducia resta intatta. All’allenatore sono comunque stati riconosciuti gli alibi relativi alla gestione di una stagione anomala. Con la speranza che il ritorno di Romelu Lukaku serva a rinvigorire un ambiente depresso.