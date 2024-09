Inter, Inzaghi: "Non parlo solo di Lautaro, tutta la squadra non è contenta dopo il derby"

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Udinese al Bluenergy Stadium. "Abbiamo lavorato bene, abbiamo analizzato dove dovevamo fare meglio. In alcuni momenti dovevamo essere più squadra, adesso per quanto riguarda il passato dobbiamo pensare alla settimana per eliminare gli errori che abbiamo commesso".

Tatticamente messa bene anche sui gol presi, forse l'atteggiamento è stato nel derby?

"Assolutamente si, abbiamo preso un gol con la squadra piazzata e una su calcio piazzato. Abbiamo concesso troppe occasioni, tanti anni che giochiamo con il Milan ed è una squadra di strappo e abbiamo cercato di capire dove dovevamo fare meglio anche in funzione di questa gara. L'Udinese ha un'ottima classifica, dobbiamo farci trovare pronti".

Cosa ha visto negli occhi di Lautaro?

"Non parlerei solo di Lautaro, parlerei della squadra che non è contento dell'ultima partita. Ci sarà un avversario in salute, l'Inter dovrà venire fuori e quello che ci ha caratterizzato".

Occasione per Frattesi?

"E' un'occasione importante per lui, ci ha dato tante soddisfazioni e oggi tocca a lui dall'inizio come a Monza. Non deve avere nessuna pressione ma continuare a lavorare".