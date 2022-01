Inter, Inzaghi otterrà un esterno mancino: per Kostic si punta alla sinergia col suo agente

Simone Inzaghi ha ricevuto la promessa di ottenere un rinforzo per la corsia mancina visto che Kolarov è in uscita. Oltre Bensebaini, per cui il 'Gladbach chiede non meno di 20 milioni senza attualmente aprire al prestito, resiste la pista che porta a Kostic, titolarissimo dell'Eintracht ma in scadenza nel 2023 e senza voglia di rinnovare. I nerazzurri puntano molto sui rapporti col procuratore, Alessandro Lucci, che in nerazzurro ha anche Dzeko, Correa e Vecino e che sta gestendo anche l'addio dello stesso Kolarov. Ausilio punta su di lui per una "mission impossible": convincere il club di Francoforte a cedere un titolare in prestito con diritto di riscatto. A riportarlo è Tuttosport.