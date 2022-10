Inter, Inzaghi: "Riduttivo parlare dei singoli. Brozovic? Speriamo di convocarlo per la Juve"

Intervistato da Inter TV, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi analizza così la sfida vinta contro la Sampdoria: “Sono contento per la prestazione, 48 ore fa eravamo in campo in una partita importantissima in Champions, abbiamo vinto una partita contro una squadra organizzata e che correva, quindi sono contento”.

Barella ha trovato continuità.

“Sono contento per Nicolò, per tutti. Parlare di un singolo sarebbe riduttivo. Abbiamo vinto sei partite e pareggiato a Barcellona, dobbiamo continuare perché è un campionato dove tutti vanno forte”.

È tornato al gol anche Correa.

"Sono contento anche per il Tucu, ha fatto un gran gol e una grande azione. Ho bisogno di tutti, speriamo di portare Brozovic domenica a Torino e poi vediamo. La squadra in questo momento sta bene, ha autostima, è determinata, si aiutano in campo e questo si vede. Stiamo facendo bene, non dobbiamo però voltarci indietro ma guardare avanti”.