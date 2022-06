Inter, ipotesi 'Gladbach per Lazaro: i nerazzurri tratterebbero sulla base di 10 milioni di euro

Uscita possibile in casa Inter quella di Valentino Lazaro. Dopo il prestito dal Benfica, l'esterno nerazzurro ha fatto ritorno alla base ma potrebbe nuovamente lasciare Milano nella sessione estiva di calciomercato. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’austriaco sarebbe un’ipotesi per il Borussia Moenchengladbach. Il prezzo sarà di 10 milioni di euro, trattabili.