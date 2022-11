Inter, Kanté sogno di mercato dei nerazzurri. Ma il Chelsea non farà sconti sul cartellino

N'Golo Kante nella lista di mercato dell'Inter di Inzaghi: il centrocampista del Chelsea ha saltato l'avvio di stagione per infortunio e per lo stesso motivo non parteciperà al Mondiale con la sua Francia. Secondo quanto riportato da Repubblica non rinnoverà il contratto in scadenza alla fine della stagione, un assist perfetto per i nerazzurri che dovranno superare la concorrenza della Juventus. Ma il Chelsea non farà sconti: la base d'asta è di 18 milioni di sterline.