Inter, Kostic resta il preferito per la sinistra. Spuntano le idee Angelino e Castagne

Il nome di Filip Kostic resta quello in cima alle preferenze dell'Inter per rinforzare la fascia sinistra, dando un'alternativa a Perisic e individuando un giocatore buono anche per il futuro col sempre più probabile addio del croato. La trattativa con l'Eintracht fin dai primi giorni non è sembrata semplice, soprattutto dal punto di vista della formula, e così secondo la Gazzetta dello Sport i nerazzurri stanno sondando anche altre piste: oltre a Bensebaini del 'Gladbach, sarebbero entrati nella lista di Marotta e Ausilio anche Angelino, esterno di proprietà del Lipsia, e un vecchio volto del calcio italiano come Timothy Castagne, ex Atalanta oggi al Leicester.