Inter, l'agente di Eriksen chiede i soldi per le commissioni. E bussa alla porta di Real e Barça

Sulle pagine del Corriere dello Sport si parla anche del futuro di Christian Eriksen e della battaglia legale del suo procuratore contro i nerazzurri. Come noto, il procuratore si è rivolto al Collegio di Garanzia dello Sport proprio per reclamare il versamento di circa 6 milioni di euro, anche se dal club nerazzurro filtra che "adempiremo ai nostri obblighi contrattuali".

Per l'Inter aumentano i problemi - L'ultima piega degli eventi non può agevolare la ricerca di un'altra squadra per il centrocampista che ad oggi non ha vere e proprie offerte. L'agente del danese ha sondato il terreno in Premier, con la possibilità di tornare al Tottenham in caso di addio di Dele Alli. Ma Schotts sta bussando alle porte anche di Real Madrid e Barcellona, che, al di là di qualsiasi discorso tecnico, sarebbero in grado di sostenere lo stipendio di Eriksen, il vero e proprio problema alla base delle difficoltà per la cessione".