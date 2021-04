Inter, l'interesse del Chelsea per Lukaku non spaventa. Ma con 120 milioni il club può pensarci

Dopo il Manchester City ed il Barcellona, è il Chelsea l'ultima squadra che si è interessata alla situazione di Romelu Lukaku. Ma l'Inter, spiega il Corriere dello Sport, non ha alcuna intenzione di privarsi del suo uomo simbolo. Neppure di fronte ad una possibile offerta da 100 milioni di euro da parte dei Blues. La società lo ritiene incedibile, figuriamoci poi Conte che lo vede come terminale offensivo ideale e intoccabile del suo impianto di gioco. E lo stesso Lukaku non ha dato segnali preoccupanti in tal senso. Qualche titubanza potrebbe venire se il Chelsea, o chi per lui, arrivasse a mettere sul piatto una proposta da 120 milioni cash. Anche perché all'Inter, vista la situazione attuale della società, non possono esserci incedibili ma solo giocatori che il club (e l'allenatore) non vorrebbero vendere.