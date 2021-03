Inter, la carica di Stellini: "Da adesso in poi undici finali da giocare al meglio"

Christian Stellini, ai microfoni di Inter TV, ha commentato così l'ottava vittoria consecutiva ottenuta contro il Torino: "Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a esprimere le nostre qualità. Il Torino ci ha chiuso gli spazi, ma chi è entrato ha trovato le giocate decisive, con due episodi chiave".

Il valore di questa vittoria?

"Vincere così tante gare consecutive è fondamentale. Saranno tante le partite in cui l'avversario ci aspetterà, si difenderà e cercherà di non concederci nulla, noi dovremo essere bravi a trovare sempre il colpo vincente, come abbiamo fatto oggi. I ragazzi sono stati bravi pur avendo speso tante energie. Non è facile reagire a un pareggio a pochi minuti dalla fine. Adesso ci saranno undici finale da giocare al meglio, come oggi".