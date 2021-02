Inter, la rinascita degli "esclusi" tra i meriti di Conte

vedi letture

Dopo averlo sfiorato e sprecato in un paio di circostanze, l’Inter di Conte ha materializzato il suo sorpasso ai danni del Milan assumendo il ruolo di capolista del campionato. Un percorso che va di pari passo con le statistiche della squadra nerazzurra, che al netto delle critiche dei detrattori sul proprio impianto di gioco, continua a manifestare una produzione offensiva senza pari che la porta a stagliarsi in prima posizione sia per quanto riguarda le reti realizzate che nella differenza tra gol segnati e gol subiti. Dati che potrebbero risultare decisivi nella fase finale della stagione, scontri diretti a parte. Il successo contro la Lazio si è verificato attraverso una battaglia tattica intelligente, studiata da Conte nel dettaglio senza lasciare la profondità ad un avversario in piena forma e con l’obiettivo dichiarato di metterlo in difficoltà attraverso ripartenze e sovrapposizioni codificate che si evidenziano come la specialità della casa. Se a ciò si aggiunge la vena di un Lukaku incontenibile, la scelta illuminata di opporre Perisic allo spauracchio Lazzari, e soprattutto di puntare su Eriksen finalmente grintoso e protagonista: capace di mostrate sul campo con tempismo, presenza scenica e visione di gioco gran parte dei motivi per i quali è considerato uno dei centrocampisti più talentuosi del continente. Un blocco unico e compatto, marmoreo nell’identificazione del proprio obiettivo e nella capacità di perseguirlo. Ora c’è l’Inter alla guida del torneo, e domenica la prima riprova per manifestare in maniera insindacabile il desiderio di provare a strappare.