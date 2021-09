Inter, Lautaro: "Dobbiamo continuare a lavorare e crescere. Barella importantissimo"

Ai microfoni di Inter TV, l’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez commenta così il 2-2 di oggi contro l’Atalanta: “Sono contento per il gol anche se non siamo riusciti a portare a casa questa partita. Dobbiamo lavorare e continuare a crescere perché eravamo in vantaggio, in casa, ma non siamo riusciti a tenerlo. Vuol dire che dobbiamo continuare a lavorare. Barella? È un giocatore importantissimo per noi e lo sta dimostrando ogni giorno facendo assist e dando modo a noi di segnare, quindi non si può che parlare bene di lui. Dobbiamo continuare su questa squadra. Un punto guadagnato o due persi? Per come è andata la partita direi punto guadagnato ma volevamo vincere la partita, perché eravamo a casa nostra e perché eravamo in vantaggio. Ma adesso testa alla prossima, dobbiamo andare a Kiev e dobbiamo portare a casa i tre punti”.